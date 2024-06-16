2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104390167 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 104390167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 289,37626

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.016.341

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390167

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 289,37626

Başarı Sıralaması: 1.016.341

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,23143

Başarı Sıralaması: 986.499

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.24212

Başarı Sıralaması: 967184

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41