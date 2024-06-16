2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 104350499 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 104350499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Turhal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 238,78050
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.813.715
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104350499
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,78050
Başarı Sıralaması: 1.813.715
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,47438
Başarı Sıralaması: 1.737.041
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1583785
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11