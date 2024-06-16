2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 104351276 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 104351276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Artova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 226,66976

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.042.553

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351276

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Maliye

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,66976

Başarı Sıralaması: 2.042.553

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,31099

Başarı Sıralaması: 2.102.863

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1583653

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-6