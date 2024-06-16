2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 104351382 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 104351382 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 328,37618

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 589.42

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351382

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 328,37618

Başarı Sıralaması: 589.42

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,71228

Başarı Sıralaması: 543.58

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283.55573

Başarı Sıralaması: 467269

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67