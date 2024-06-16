2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 104351364 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 104351364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Almus Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 253,10801

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.561.614

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351364

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,10801

Başarı Sıralaması: 1.561.614

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,23246

Başarı Sıralaması: 1.508.497

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.60944

Başarı Sıralaması: 1530893

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31