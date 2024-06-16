2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 104351364 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 104351364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Almus Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 253,10801
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.561.614
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104351364
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,10801
Başarı Sıralaması: 1.561.614
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,23246
Başarı Sıralaması: 1.508.497
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194.60944
Başarı Sıralaması: 1530893
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31