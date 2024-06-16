2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104390104 Ücretsiz

104390104 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104390104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 104390104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü   Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 292,50295

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 975.335

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390104

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,50295

Başarı Sıralaması: 975.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,54994

Başarı Sıralaması:  982.427

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.43179

Başarı Sıralaması:  988866

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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