2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104390111 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 104390111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Zile Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 232,67168

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.927.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390111

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,67168

Başarı Sıralaması: 1.927.522

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,39966

Başarı Sıralaması: 1.911.897

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1624552

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-24