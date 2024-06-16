2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104390169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104390169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Turhal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 282,02710
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.115.858
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104390169
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 282,02710
Başarı Sıralaması: 1.115.858
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,13643
Başarı Sıralaması: 949.711
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.90112
Başarı Sıralaması: 1084051
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41