2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104390169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104390169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Turhal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 282,02710

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.115.858

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390169

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,02710

Başarı Sıralaması: 1.115.858

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,13643

Başarı Sıralaması: 949.711

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.90112

Başarı Sıralaması: 1084051

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41