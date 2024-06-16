2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104390103 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104390103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,27269

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.069.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390103

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,27269

Başarı Sıralaması: 2.069.677

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,62268

Başarı Sıralaması: 1.929.607

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1557070

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5