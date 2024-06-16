2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Taban Puanları ( Önlisans ) 107951137 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü tercih kod numarası 107951137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Seracılık Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Seracılık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Seracılık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü Taban Puanı: 237,89408

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Seracılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.830.108

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107951137

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Seracılık

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,89408

Başarı Sıralaması: 1.830.108

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,24276

Başarı Sıralaması: 1.870.556

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620053

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-18