2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950651 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107950651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Şarköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Şarap Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 296,23527

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 928.473

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950651

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Şarap Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,23527

Başarı Sıralaması: 928.473

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,57874

Başarı Sıralaması: 1.131.029

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.98211

Başarı Sıralaması: 1018787

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Doldu-21