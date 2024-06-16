2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950784 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107950784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 256,45808

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.505.272

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950784

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,45808

Başarı Sıralaması: 1.505.272

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,40667

Başarı Sıralaması: 1.523.571

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.03017

Başarı Sıralaması: 1550465

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82