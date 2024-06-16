2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107990132 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 107990132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 339,69131

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 497.526

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107990132

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 339,69131

Başarı Sıralaması: 497.526

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,12185

Başarı Sıralaması: 468.666

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287.99135

Başarı Sıralaması: 435368

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41