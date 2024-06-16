2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107990132 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 107990132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 339,69131
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 497.526
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107990132
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 339,69131
Başarı Sıralaması: 497.526
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,12185
Başarı Sıralaması: 468.666
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287.99135
Başarı Sıralaması: 435368
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41