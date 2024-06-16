2024 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107950378 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 107950378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 239,47747

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.800.883

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950378

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,47747

Başarı Sıralaması: 1.800.883

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,52597

Başarı Sıralaması: 1.842.345

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1596947

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-29