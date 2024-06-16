2024 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950863 Ücretsiz

107950863 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950863 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107950863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 268,61605

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.311.867

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950863

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,61605

Başarı Sıralaması: 1.311.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,25730

Başarı Sıralaması:  1.402.179

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.38508

Başarı Sıralaması:  1477900

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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