2024 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107951067 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107951067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Çorlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 249,15671
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.628.981
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107951067
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Endüstri Ürünleri Tasarımı
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 249,15671
Başarı Sıralaması: 1.628.981
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,65522
Başarı Sıralaması: 1.464.888
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.01591
Başarı Sıralaması: 1512164
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41