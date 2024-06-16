2024 Tarsus Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 112050798 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 112050798 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tarsus Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,83370
Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.757.986
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112050798
ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,83370
Başarı Sıralaması: 1.757.986
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,00279
Başarı Sıralaması: 1.875.857
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1543944
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10