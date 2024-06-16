2024 Tarsus Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 112070692 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 112070692 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 266,65360

Tarsus Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.342.304

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070692

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,65360

Başarı Sıralaması: 1.342.304

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,79645

Başarı Sıralaması: 1.310.013

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.22335

Başarı Sıralaması: 1559711

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41