2024 Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 112070696 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 112070696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 310,77549

Tarsus Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 760.362

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070696

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,77549

Başarı Sıralaması: 760.362

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,20203

Başarı Sıralaması: 725.201

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.35762

Başarı Sıralaması: 697658

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52