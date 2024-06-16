2024 Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 112070681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 112070681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 254,28408

Tarsus Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.541.688

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070681

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 254,28408

Başarı Sıralaması: 1.541.688

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,15883

Başarı Sıralaması: 1.565.460

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623909

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-50