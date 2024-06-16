2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109252596 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 109252596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Dolmadı-93 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 332,25747

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 556.492

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109252596

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 332,25747

Başarı Sıralaması: 556.492

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,16905

Başarı Sıralaması: 540.138

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279.58185

Başarı Sıralaması: 498095

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82