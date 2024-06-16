2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109253222 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 109253222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Dolmadı-88 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 260,67375

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109253222

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,67375

Başarı Sıralaması: 1.436.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-88

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,70378

Başarı Sıralaması: 1.217.879

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.40357

Başarı Sıralaması: 1144606

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82