2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109253222 Ücretsiz

109253222 | Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109253222 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 109253222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Dolmadı-88 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 260,67375

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.332

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109253222

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,67375

Başarı Sıralaması: 1.436.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-88

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,70378

Başarı Sıralaması:  1.217.879

Kontenjan 2022:  85+3

Yerleşen 2022:  Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.40357

Başarı Sıralaması:  1144606

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202754217 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202754217 %50 İndirimli
2024 İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208750285 Ücretli
2024 İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208750285 Ücretli
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100570177 İÖ-Ücretli
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100570177 İÖ-Ücretli
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251305 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251305 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları