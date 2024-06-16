2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109253258 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109253258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-93 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 331,24145
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 564.944
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109253258
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 331,24145
Başarı Sıralaması: 564.944
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-93
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,58411
Başarı Sıralaması: 514.754
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286.60221
Başarı Sıralaması: 445148
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82