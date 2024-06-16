2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109252569 Ücretsiz

109252569 | Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109252569 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109252569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 343,73692

Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 467.667

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109252569

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 343,73692

Başarı Sıralaması: 467.667

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,13328

Başarı Sıralaması:  442.301

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.35292

Başarı Sıralaması:  374915

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 207450549 %50 İndirimli
2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 207450549 %50 İndirimli
2024 Sinop Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109150317 Ücretsiz
2024 Sinop Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109150317 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110350337 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110350337 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951458 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951458 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları