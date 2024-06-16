2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 109252887 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 109252887 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-95 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 321,09186

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 655.558

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109252887

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 321,09186

Başarı Sıralaması: 655.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-95

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,01103

Başarı Sıralaması: 623.633

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.22003

Başarı Sıralaması: 569536

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82