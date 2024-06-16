2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109252896 Ücretsiz

109252896 | Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109252896 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109252896 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi   Diş Protez Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi   Bölümü   Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 337,01179

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 517.961

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109252896

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 337,01179

Başarı Sıralaması: 517.961

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,76337

Başarı Sıralaması:  550.988

Kontenjan 2022:  85+3

Yerleşen 2022:  Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.91184

Başarı Sıralaması:  629488

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202754217 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202754217 %50 İndirimli
2024 İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208750285 Ücretli
2024 İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208750285 Ücretli
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100570177 İÖ-Ücretli
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100570177 İÖ-Ücretli
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251305 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251305 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları