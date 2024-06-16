2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109252896 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109252896 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi Bölümü Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 337,01179

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 517.961

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109252896

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 337,01179

Başarı Sıralaması: 517.961

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,76337

Başarı Sıralaması: 550.988

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.91184

Başarı Sıralaması: 629488

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82