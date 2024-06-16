2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109253001 Ücretsiz

109253001 | Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109253001 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 109253001 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 296,30762

Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 927.602

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109253001

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,30762

Başarı Sıralaması: 927.602

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,35898

Başarı Sıralaması:  818.543

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.10252

Başarı Sıralaması:  804303

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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