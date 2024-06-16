2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109253328 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 109253328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Dolmadı-89 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 327,46848
Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 597.309
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109253328
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 327,46848
Başarı Sıralaması: 597.309
Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-89
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,42615
Başarı Sıralaması: 602.658
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: Doldu-88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270.11203
Başarı Sıralaması: 579691
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82