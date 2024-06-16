2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109253328 Ücretsiz

109253328 | Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109253328 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 109253328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Dolmadı-89 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 327,46848

Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 597.309

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109253328

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 327,46848

Başarı Sıralaması: 597.309

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-89

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,42615

Başarı Sıralaması:  602.658

Kontenjan 2022:  85+3

Yerleşen 2022:  Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.11203

Başarı Sıralaması:  579691

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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