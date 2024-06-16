2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102652595 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 102652595 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 239,52759
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.799.967
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652595
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,52759
Başarı Sıralaması: 1.799.967
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,65923
Başarı Sıralaması: 1.754.091
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 184.25568
Başarı Sıralaması: 1611907
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41