2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102652595 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 102652595 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 239,52759

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.799.967

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652595

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,52759

Başarı Sıralaması: 1.799.967

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,65923

Başarı Sıralaması: 1.754.091

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184.25568

Başarı Sıralaması: 1611907

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41