2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102651816 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 102651816 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 334,83230
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 535.336
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102651816
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 334,83230
Başarı Sıralaması: 535.336
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,35932
Başarı Sıralaması: 509.014
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285.45229
Başarı Sıralaması: 453394
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72