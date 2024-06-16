2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102690273 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 102690273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Gürün Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Dolmadı-45 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 252,40374

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.573.556

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690273

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,40374

Başarı Sıralaması: 1.573.556

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-45

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,45807

Başarı Sıralaması: 1.381.749

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.3151

Başarı Sıralaması: 1478954

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31