2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102690276 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102690276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Koyulhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 225,82753
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.058.944
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102690276
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,82753
Başarı Sıralaması: 2.058.944
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,40868
Başarı Sıralaması: 1.934.533
Kontenjan 2022: 38+1
Yerleşen 2022: Doldu-39
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1607897
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-13