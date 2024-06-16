2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652647 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102652647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 269,32801

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.300.837

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652647

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,32801

Başarı Sıralaması: 1.300.837

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,03995

Başarı Sıralaması: 1.138.775

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.51339

Başarı Sıralaması: 1050157

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62