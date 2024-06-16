2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690211 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 102690211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Dolmadı-77 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 273,29591

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.241.270

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690211

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,29591

Başarı Sıralaması: 1.241.270

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,71075

Başarı Sıralaması: 1.248.287

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.46433

Başarı Sıralaması: 1237729

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62