2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651588 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102651588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 263,51130

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.391.124

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102651588

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,51130

Başarı Sıralaması: 1.391.124

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,42446

Başarı Sıralaması: 1.284.016

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.11803

Başarı Sıralaması: 1270578

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31