2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102652498 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 102652498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Koyulhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 271,19268
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.272.626
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652498
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 271,19268
Başarı Sıralaması: 1.272.626
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,00179
Başarı Sıralaması: 1.323.007
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.27279
Başarı Sıralaması: 1357075
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47