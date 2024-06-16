2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102652417 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 102652417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 232,20532

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.936.327

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652417

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,20532

Başarı Sıralaması: 1.936.327

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,91824

Başarı Sıralaması: 1.945.798

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1625342

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-24