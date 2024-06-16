2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652462 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 102652462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 300,56737

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 875.832

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652462

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,56737

Başarı Sıralaması: 875.832

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,80180

Başarı Sıralaması: 770.832

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.95003

Başarı Sıralaması: 782584

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72