2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652462 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 102652462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 300,56737
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 875.832
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652462
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 300,56737
Başarı Sıralaması: 875.832
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,80180
Başarı Sıralaması: 770.832
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250.95003
Başarı Sıralaması: 782584
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72