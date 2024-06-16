2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 102652392 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 102652392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 231,95311

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.941.097

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652392

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,95311

Başarı Sıralaması: 1.941.097

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,14319

Başarı Sıralaması: 2.010.911

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613099

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-51