2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 102652392 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 102652392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 231,95311
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.941.097
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652392
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,95311
Başarı Sıralaması: 1.941.097
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,14319
Başarı Sıralaması: 2.010.911
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1613099
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-51