2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652002 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102652002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 272,52822

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.252.749

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652002

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,52822

Başarı Sıralaması: 1.252.749

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,40645

Başarı Sıralaması: 1.207.114

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.43393

Başarı Sıralaması: 1224404

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41