2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 102650996 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 102650996 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 226,41046
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.047.658
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102650996
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Maliye
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,41046
Başarı Sıralaması: 2.047.658
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,35116
Başarı Sıralaması: 2.325.162
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1569393
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11