2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102650306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102650306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 262,67310
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.404.424
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102650306
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,67310
Başarı Sıralaması: 1.404.424
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,27105
Başarı Sıralaması: 1.318.645
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.30935
Başarı Sıralaması: 1254020
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41