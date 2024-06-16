2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102650306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102650306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 262,67310

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.404.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102650306

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,67310

Başarı Sıralaması: 1.404.424

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,27105

Başarı Sıralaması: 1.318.645

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.30935

Başarı Sıralaması: 1254020

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41