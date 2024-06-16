2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652665 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 102652665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,84682
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.000.361
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652665
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,84682
Başarı Sıralaması: 2.000.361
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,76243
Başarı Sıralaması: 1.972.717
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1425132
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3