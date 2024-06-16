2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 102652665 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 102652665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,84682

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.000.361

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652665

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,84682

Başarı Sıralaması: 2.000.361

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,76243

Başarı Sıralaması: 1.972.717

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1425132

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3