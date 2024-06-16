2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102652683 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102652683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Yıldızeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-65 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 266,50346

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.344.592

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652683

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,50346

Başarı Sıralaması: 1.344.592

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,08350

Başarı Sıralaması: 1.257.948

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.41542

Başarı Sıralaması: 1103870

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52