2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 102652126 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 102652126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 261,00110

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.431.097

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652126

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,00110

Başarı Sıralaması: 1.431.097

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,97826

Başarı Sıralaması: 1.213.679

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.94494

Başarı Sıralaması: 1150730

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72