2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651613 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102651613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 238,90309
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.811.439
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102651613
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,90309
Başarı Sıralaması: 1.811.439
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,98587
Başarı Sıralaması: 1.747.388
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.62853
Başarı Sıralaması: 1575962
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57