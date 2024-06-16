2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651825 Ücretsiz

102651825 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651825 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102651825 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-83 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 238,70278

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.815.127

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102651825

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,70278

Başarı Sıralaması: 1.815.127

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-83

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,65803

Başarı Sıralaması:  1.672.176

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.98628

Başarı Sıralaması:  1392106

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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