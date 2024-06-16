2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 102652135 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 102652135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 227,03011
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.035.617
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652135
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 227,03011
Başarı Sıralaması: 2.035.617
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,71909
Başarı Sıralaması: 2.141.672
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1526073
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6