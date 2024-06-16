2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102652329 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102652329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Yıldızeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,82100

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.059.067

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652329

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,82100

Başarı Sıralaması: 2.059.067

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,08364

Başarı Sıralaması: 2.132.651

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626115

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7