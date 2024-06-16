2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651728 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102651728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 255,09450
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.527.987
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102651728
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 255,09450
Başarı Sıralaması: 1.527.987
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,13183
Başarı Sıralaması: 1.421.573
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197.15778
Başarı Sıralaması: 1496074
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41